Autostrada A2, veicolo in avaria nella galleria. Riaperto al traffico tratto a Laino Borgo

A causa del fermo di un mezzo all’interno di una galleria nei pressi di Laino Borgo, il traffico sulla A2 è rimasto bloccato per alcune ore tra gli svincoli di Laino Borgo e Lauria, in direzione nord

COSENZA – Il traffico sull’Autostrada A2 del Mediterraneo è rimasto provvisoriamente bloccato a causa di un veicolo pesante in fiamme nella galleria Fossino, al km 152,900, tra gli svincoli di Laino Borgo (Cs) e Lauria (Pz). Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, che stanno già attuando le operazioni di spegnimento della cisterna, le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità . Il traffico èstato deviato provvisoriamente, per i veicoli leggeri, sulla viabilità complanare allo svincolo di Laino Borgo, con rientro in A2 allo svincolo di Lauria Sud.

Intorno alle 19:30 il traffico è tornato regolare dopo la rimozione del veicolo