Duplice omicidio. Movimento 5 Stelle: “urgente potenziare i controlli nella sibaritide”

COSENZA “A Corigliano-Rossano è urgente il potenziamento della polizia e dei carabinieri per il controllo del territorio, anche alla luce dei recenti omicidi avvenuti nell’ambito di una sanguinaria guerra di ‘ndrangheta“.

Così in una nota, il deputato del movimento 5 stelle Francesco Sapia, che ha anche sollecitato una risposta dopo una specifica interrogazione dello scorso 13 giugno ai ministri dell’Interno e della Difesa “si tratta di un’esigenza primaria, per il contrasto e la prevenzione di fenomeni criminali, purtroppo presenti nell’area in questione, innegabili e pericolosi. Ciò è indispensabile per la popolazione e per lo sviluppo economico della Sibaritide, in quanto la maggioranza dei cittadini, che hanno bisogno di risposte forti, è caratterizzata da un’onestà e generosità indiscutibili. Nel merito coinvolgerò – continua il parlamentare 5 Stelle – il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, sensibile alle necessità della Calabria, in lotta contro il sistema mafioso, capace di penetrare pure, e forse soprattutto, nell’amministrazione pubblica in generale. Sono convinto – conclude Sapia – che con l’impegno di tutte le istituzioni, anche locali, si possano dare garanzie effettive agli abitanti di Corigliano-Rossano e delle zone limitrofe, a partire dalla sicurezza”.