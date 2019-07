Rossano, carabinieri sequestrano muro alla centrale termoelettrica. Tre denunce

L’intervento dei carabinieri forestali di Rossano in localitĂ Sant’Irene-Cutura ha portato alla denuncia del titolare della ditta edile, del direttore dei lavori e del responsabile Enel per violazione alla normativa urbanistica e paesaggistica. L’opera muraria realizzata in difformitĂ al progetto iniziale

CORIGLIANO -ROSSANO (CS) – Un muro di recinzione di proprietĂ dell’Enel è stato posto sotto sequestro dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rossano in localitĂ Sant’Irene-Cutura nei pressi della centrale termoelettrica, nell’area urbana di Rossano. Durante un controllo sono stati trovati sul posto tre dipendenti di una ditta edile che stavano eseguendo dei lavori su un muro ed erano prossimi alla gettata del cemento armato. Controllate le autorizzazioni per tale opera è emerso che questa era stata realizzata in difformitĂ al progetto iniziale. Inoltre durante il controllo del perimetro della centrale…