San Vincenzo La Costa, incendio in un fienile: rinvenuti messaggi minatori

Sembra che i militari dell’Arma abbiano rinvenuto insieme al proprietario dei fogli con su scritto frasi minatorie. Ma sul caso vige il riserbo

SAN VINCENZO LA COSTA (CS) – Nei giorni scorsi, poco prima della mezzanotte, un fienile è andato in fiamme. Le balle erano all’interno di un locale seminterrato di un fabbricato in contrada San Sisto. Il proprietario appena resosi conto di ciò che stava accadendo ha, nell’immediato, allertato i vigili del fuoco e i militari dell’Arma. Sul posto in breve tempo si sono portate le forze dell’ordine e i soccorsi iniziando subito le operazioni di spegnimento.

Nonostante la celerità nelle fasi di spegnimento il fabbricato è andato completamente distrutto insieme alla grande quantità di fieno stipato nel seminterrato. Il fabbricato era privo di energia elettrica ed eventuali fonti di innesco. I vigili del fuoco dopo un primo sopralluogo sono giunti alla conclusione che le fiamme siano scaturite dall’atto doloso. A rafforzare il lavoro tecnico degli uomini del 115 sembra siano questi messaggi minatori rinvenuti nei pressi del fabbricato ed attualmente in mano ai militari dell’Arma per avviare un’attività di indagine. Il proprietario è stato sentito dagli inquirenti per capire se alla base ci sia uno screzio tra vicinato.