CASSANO ALL’IONIO – La corte d’Appello di Catanzaro si è pronunciata. Gianni Papasso è candidabile. Sia l’ex sindaco di Cassano, che Luigi Garofalo, ex presidente del consiglio e Luciano Gaetani, ex consigliere comunale del Comune di Cassano possono candidarsi alle prossime elezioni amministrative di novembre. La corte d’Appello di Catanzaro non ha ritenuto valide le sottolineature del Viminale che vedeva i tre amministratori, a vario titolo, co-responsabili dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

E fra i tre ci sarà il futuro sindaco di Cassano all’Ionio, è questa l’aria che tira.

Scioglimento per infiltrazioni mafiose? No, niente, abbiamo scherzato.