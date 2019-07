Terribile schianto prima della galleria sulla Statale 107. Morto un motociclista, traffico paralizzato

Il tragico incidente √® avvenuto poco prima dell’ingresso dalla galleria “Fantanelle” tra una vettura e una moto di grossa cilindrata ed ha provocato la morte del centauro. Traffico bloccato in entrambe le direzioni

.

COSENZA – Un tragico incidente mortale √® avvenuto nel primo pomeriggio poco prima dell’ingresso nella galleria “Fontanelle”, sulla Strada Statale 107 Silana Crotonese che precede la doppia galleria. Nel sinistro sono rimaste coinvolta una vettura che saliva verso Cosenza ed una moto di grossa cilindrata che invece scendeva verso Paola. A causa del terribile impatto la moto si sarebbe letteralmente distrutta spezzandosi in due parti. L’uomo, Marcello Guerrini di 59 anni, alla guida del mezzo √® deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Nello schianto il mezzo √® finito all’interno della galleria. Nel frattempo il traffico √® letteralmente paralizzato in entrambe le direzioni dove si sono formate lunghissime file. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per la gestione della viabilit√† e i rilievi e il magistrato di turno. A soccorrere il centauro era intervenuto anche l’elisoccorso, ma purtroppo per lui non c’√® stato nulla da fare.