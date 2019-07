Enterococchi ed escherichia coli, Arpacal segnala 4 punti a Corigliano-Rossano

Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso al Comune di Corigliano Rossano l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione, risultati non conformi in 4 punti

CORIGLIANO -ROSSANO (CS) – Di mercoledì la notizia del ritorno alla conformitĂ per i 13 punti segnalati una decina di giorni fa dal Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal a Corigliano-Rossano. Ma a seguito di nuovi campionamenti dei prelievi, effettuati venerdì 19 luglio, sono risultati non conformi altri 4 punti. Superati i valori limite per Enterococchi intestinali ed Escherichia coli.

Questi i quattro i punti non conformi:

100 metri a sinistra torrente Gennarito loc. San Nicola; Escherichia coli: 530 UFC/100 ml. (valore limite 500); Enterococchi intestinali: 359 MPN/100 ml ( Valore Limite 200) 100 metri a destre Torrente Coriglianeto: Enterococchi intestinali: 272Â Â MPN/100 ml ( Valore Limite 200) Sbocco F.sco Frascone: Escherichia coli: 520 UFC/100 ml. (valore limite 500) Camping Pitagora: Enterococchi intestinali: 243 MPN/100 ml ( Valore Limite 200)

Ora spetta al Comune, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonchĂ© le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.