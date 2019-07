Cade dalla balconata del lungomare, grave 27enne a Cosenza

Il giovane, per motivi da chiarire, si sarebbe lanciato dalla balconata del lungomare facendo un volo di 10 metri

DIAMANTE (CS) – E’ accaduto tutto intorno alle 11.30 questa mattina. Teatro della tragedia la localitĂ tirrenica di Diamante dove un ragazzo di 27 anni, F.C. si sarebbe lanciato, secondo i primi riscontri volontariamente, dalla balconata del lungomare. Il ragazzo, di Buonvicino, ha battuto violentemente il capo ed è attualmente ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cosenza dove è stato trasportato in elisoccorso. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della Compagnia di Scalea per le indagini e per la ricostruzione della dinamica.