Cassano: per i tributi al via il “Contraddittorio Preventivo”

CASSANO ALL’IONIO – I contribuenti avranno un nuovo strumento a disposizione per la definizione bonaria dei debiti contratti col Comune. L’ufficio tributi risulta gravato da un abnorme carico di lavoro in quanto tutte le attivitĂ relative alla liquidazione ed all’accertamento dei tributi e canoni locali vengono gestiti in forma diretta e che il personale assegnato – peraltro sottodimensionato – è nell’impossibilitĂ , considerata la gran mole di lavoro cui deve attendere, di trattare le definizioni bonarie con i cittadini inadempienti.

Dal Comune, infatti, fanno sapere che, visto che negli anni più recenti il legislatore ha ampliato considerevolmente gli strumenti a disposizione del contribuente per la definizione bonaria dei debiti tributari e che in aderenza al rapporto di collaborazione e buona fede tra contribuente e Pubblica Amministrazione, e visto che il “Decreto Crescita” convertito in legge dal Parlamento proprio in queste settimane che, nei casi previsti e per gli atti emessi dal 1 luglio 2020, il cosiddetto “Contraddittorio Preventivo”, al fine di garantire il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale.

Gli uffici dell’Ente, dunque, vista questa necessità del settore dei Servizi Finanziari – diretto da Salvatore Celiberto – hanno provveduto ad incaricare, a seguito di trattativa diretta con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) il dottor Giovanni Martini, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Castrovillari.