Il “Mazzola” rimesso a nuovo per i rossoblu, Straface: “segno di vicinanza ai calciatori”

L’assessore allo sport, Leonardo Straface, ha accolto ieri sera i calciatori del Cosenza Calcio in un clima di festa tutto rossoblu.

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Sono stati accolti con striscioni di benvenuto e applausi ieri, i ragazzi di Piero Briglia, che rimarranno in ritiro a San Giovanni in Fiore, nella capitale della Sila fino al 3 agosto, allenandosi in un campo, il Valentino Mazzola, rimesso a nuovo e ridipinto con i colori della squadra dei Lupi.

“E’ un segno di vicinanza e di sostegno nei confronti di questi calciatori e dell’intera società del Cosenza calcio – ha affermato Straface – A San Giovanni in Fiore seguiamo con passione e trepidazione le loro gesta, ci arrabbiamo per un goal mancato e piangiamo di gioia per ogni vittoria conseguita. La nostra città , in passato, ha portato loro fortuna conquistando la serie B. Ebbene, speriamo di portare altrettanta fortuna quest’anno, affinchè diventi realtà il sogno della serie A”.

Rimosse le vesti del tifoso, l’assessore Straface, ha, poi, puntualizzato l’importanza di un appuntamento divenuto attesissimo dall’intera comunità florense: “Ospitare il ritiro del Cosenza Calcio – ha detto Straface – riveste un’importanza strategica anche per la promozione del nostro territorio, delle sue bellezze paesaggistiche ed artistico/culturali, di cui sono certo i calciatori e l’intera società sapranno apprezzarne peculiarità e caratteristiche. Ma non solo. Il Cosenza calcio porta a San Giovanni in Fiore, seppur per pochi giorni, il bagaglio culturale ed ideologico di una organizzazione sportiva che, insieme alle eccellenze in varie discipline già presenti sul nostro territorio, può contribuire ad incentivare e ad orientare i nostri ragazzi alla pratica sportiva, facendo abbandonare loro Pc, tablet e telefonini di cui spesso sono prigionieri”.

“Con questi sentimenti e con questa consapevolezza – conclude Straface – abbiamo accolto con gioia i ragazzi rossoblu ai quali, nei prossimi giorni, consegneremo una targa ricordo a nome della nostra intera comunità , bella, dinamica ed ospitale”.