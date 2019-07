FOTO – Bisignano, giovane 25enne scomparso da giorni. L’ansia della famiglia

Di Luigi Fumarola, 25 anni, non si hanno più notizie da circa 10 giorni. Il giovane, che viveva da solo in località Mastro D’Alfio, sarebbe stato visto l’ultima volta dal papà mentre era in un bar del centro commerciale Il Castello

BISIGNANO (CS) – Da una decina di giorni non si hanno più notizie di Luigi Fumarola, un giovane di 25 anni di Bisignano, appassionato di pugilato, scomparso nel nulla da circa 10 giorni. Il ragazzo, che vive da solo in località Mastro D’Alfio, zona nei pressi del campo sportivo, sarebbe stato visto l’ultima volta dal papà mentre era in un bar del centro commerciale il Castello. I genitori, preoccupati ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri che stanno indagando. Nel frattempo la famiglia ha messo a disposizione i numeri 3791806268 e 3917735157 (con WhatsApp) per chiunque avesse notizie utili.

Ricordiamo che al momento della scomparsa, il giovane indossava una t-shirt di colore blu, un paio pantaloncini corti di jeans e scarpe da tennis rosse. Il ragazzo ha due grandi tatuaggi sulle braccia.