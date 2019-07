Cariati si conferma destinazione turistica eco-sostenibile e di qualità per le sue acque e le spiagge a misura di bambino. Lo conferma Arpacal, che ha certificato l’eccellenza dello jonio cariatese, lo confermano i pediatri italiani ed europei che hanno assegnato la prestigiosa bandiera verde

.

CARIATI (CS) – Da Santa Maria a Punta S.Cataldo, dalla foce del Pannizzaro al Canale Moranera, passando dal Vallone dei Totani. Le acque che lambiscono CARIATI sono eccellenti. Lo confermano le analisi dell’Arpacal. Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi. L’Amministrazione Comunale sottolineando che si tratta di risultati importanti e che qualificano l’impegno di tutti, dell’istituzione, delle associazioni e dell’intera comunità nella direzione della difesa, della condivisione e della promozione della sostenibilità ambientale ed anche del turismo etico.

Continua a leggere su QuiCoriglianoRossano.it