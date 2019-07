Nessuna riunione dei processi per il maresciallo della Forestale Greco

Il procedimento penale che vede imputato il maresciallo Carmine Greco non sarĂ riunito al grande “calderone Stige”. Il giudice Bilotta rigetta la richiesta del giudice Mellace

LONGOBUCCO (CS) – Anche il maresciallo della forestale Carmine Greco “avrĂ il suo processo”. Nella giornata di oggi è stata rigettata la richiesta di riunione del procedimento che vede imputato il maresciallo dei reati di associazione mafiosa, rivelazione del segreto istruttorio, omissioni d’atti di ufficio e favoreggiamento, reati aggravati dal metodo mafioso, con l’inchiesta Stige ormai giĂ in fase dibattimentale avanzata. Il giudice Mellace presidente del Collegio del primo procedimento aveva rinviato la decisione al giudice Bilotta, presidente del collegio giudicante del processo Stige il quale ha deciso di non riunire i due procedimenti nell’ultimo dei quali la posizione del maresciallo Greco sarebbe solo da collocare nei confronti di un altro imputato e non con gli 80 che attualmente sono sotto processo con a carico oltre 100 capi di imputazione.

Carmine Greco dovrĂ comparire davanti al Tribunale di Crotone in composizione collegiale a settembre prossimo. Il maresciallo ribadiamo è accusato di associazione mafiosa, rivelazione del segreto istruttorio, omissioni d’atti di ufficio e favoreggiamento, reati aggravati dal metodo mafioso. Un primo riesame riqualificò l’accusa di associazione mafiosa in concorso esterno.Â

Il gup il 26 marzo scorso non aveva accolto l’eccezione sollevata dai difensori dell’imputato, gli avvocati Antonio Quintieri e Franco Sammarco, d’incompetenza territoriale e funzionale, con conseguente trasmissione degli atti del procedimento a Salerno, dove il maresciallo Greco è indagato in un’altra inchiesta, insieme ad altre persone, tra cui magistrati e pubblici ufficiali, per abuso d’ufficio e falso, fissando la prima udienza il 20 maggio scorso. Da allora e fino ad oggi il processo si è bloccato per definire il fenomeno processuale della riunione dei procedimenti che oggi giunge al termine con il rigetto della richiesta