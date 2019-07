Estate sicura 2019, riunione in Prefettura a Cosenza con forze di polizia e soccorsi

Riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Cosenza Paola Galeone suo servizi di vigilanza stradale ed alla pianificazione dei soccorsi

.

COSENZA – Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Paola Galeoane, nella seduta dello scorso 15 luglio ha dedicato i propri lavori alla preparazione dei servizi di vigilanza stradale ed alla pianificazione dei soccorsi in vista del notevole incremento della mobilitĂ su strade ed autostrade che caratterizza la stagione estiva, con conseguente straordinario impegno da parte delle Forze di polizia e delle altre componenti del Soccorso pubblico. Per questo che all’incontro, oltre ai membri di diritto del Consesso, hanno partecipato il Comandante la Sezione della Polizia Stradale, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, i responsabili di ANAS Autostrade e ViabilitĂ , i responsabili del SUEM 118 e dell’Azienda Sanitaria Provinciale nonchĂ© della Protezione Civile Regionale.

Il Comitato non ha mancato di sottolineare come, lo straordinario flusso veicolare ed il forte incremento turistico, specie presso le localitĂ di villeggiatura, determini la necessitĂ che i Comuni si attivino attraverso le rispettive Polizie Municipali per i servizi di specifica competenza, dedicando particolare attenzione all’elevato indice di sinistrositĂ che caratterizza la viabilitĂ dei centri abitati e, quindi, prevedendo che la rilevazione di eventuali incidenti stradali venga dalle stesse direttamente curata senza distogliere le Forze di Polizia dal controllo del territorio. Il Prefetto è intervenuto in tal senso nei confronti dei Sindaci.