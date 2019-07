Cannavino: “bene i lavori, ma il merito è anche dei Comuni… dimenticati alla consegna”

Il sindaco di Rovito Felice D’Alessandro si dice sollevato per la consegna dei lavori ma sottolinea “c i saremmo aspettati una maggiore considerazione istituzionale, non per una passerella, ma per un maggior coinvolgimento e una migliore informazione delle aree più esposte. Spero si sia trattato di una svista e che saremo coinvolti nei prossimi passaggi”

ROVITO (CS) – “Non possiamo che essere sollevati dal vedere consegnati i lavori del viadotto Cannavino, che tante preoccupazioni ha generato (e continua a generare) nei molti lavoratori dell’area pre-silana e silana che si recano a Cosenza o sulla costa ogni giorno, e viceversa. Di certo, vista la nostra fattiva partecipazione ai tanti tavoli convocati da ANAS e viste le ricadute che la chiusura del viadotto ha sul nostro territorio, ci saremmo aspettati una maggiore considerazione istituzionale, non per una passerella, ma per un maggior coinvolgimento e una migliore informazione delle aree più esposte”.

Soddisfazione da una parte ma anche una decisa presa di posizione per il Comune di Rovito dopo la consegna dei lavori del Viadotto Cannavino da parte dell’Anas nel quale l’amministrazione sottolinea l’assenza di tutti i Comuni del territorio interessati e che per anni hanno portato avanti la loro civile battaglia richiedendo e partecipando a decine a tavoli tecnici per i lavori “un momento istituzionale cui partecipano i vertici di ANAS, l’assessore regionale Musmanno e altre autorità , avrebbe avuto suo pieno compimento con il coinvolgimento dei sindaci del comprensorio, anche per un confronto informale su quanto accadrà da qui a breve. Crediamo che queste occasioni, così come i tavoli di lavoro e concertazione con i territori, siano momenti chiave della vita democratica, per questo rimarcando la nostra soddisfazione per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e per l’adeguamento alle normative anti-sismiche, ci auguriamo un maggior coinvolgimento nei prossimi passaggi operativi e istituzionali”.

“Sono, ovviamente, soddisfatto per questo passaggio – evidenzia Felice D’Alessandro, Sindaco di Rovito – che avvia i lavori di messa in sicurezza e per la scelta di non mettere in crisi il territorio nel periodo estivo e natalizio. Finalmente si tengono in considerazione le esigenze dei cittadini e le necessità di un territorio turistico che ha bisogno di questa arteria viaria sicura e pienamente fruibile. Non voglio e non posso però accettare che dopo tanto lavoro svolto in sinergia con ANAS e Regione, al momento della consegna i Comuni e i loro rappresentanti siano stati dimenticati”.

Sono certo – conclude – sia stata una svista, ma ci tengo a sottolineare che su questi lavori c’è stato l’impegno forte dei sindaci che hanno ascoltato i territori e orientato le scelte di ANAS, e questo non può essere dimenticato. Speriamo di avere il viadotto messo in sicurezza nei tempi previsti e che finalmente i tanti cittadini che lo attraversano possano percorrerlo con maggiore serenità “.