Parco eolico “Aria del vento”: Comuni del cosentino vogliono i lavori, i cittadini no

Dopo la costituzione davanti al Tribunale amministrativo dei Comuni di Mongrassano, San Marco Argentano e Cervicati, contro l’ordinanza ministeriale che ha deciso la sospensione dei lavori di costruzione del Parco Eolico, il comitato di cittadini che si batte contro la sua realizzazione con una nota annuncia: “qualsiasi tipo di pronuncia non potrĂ sanare le varie irregolaritĂ e decadenze riscontrate nĂ© tantomeno permettere la prosecuzione dei lavori che sono terminati”

MONGRASSANO (CS) –  “Il gruppo ambiente e territorio di Mongrassano, quale organismo nato a tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio, prende atto che i comuni di Mongrassano, Cervicati e San Marco Argentano si sono costituiti davanti al tribunale amministrativo regionale della Calabria – Catanzaro nel giudizio promosso dalla “Gamesa Renewable Energy Italy S.P.A.” contro l’ordinanza ministeriale di sospensione dei lavori”.

Questo si legge nella nota diffusa dal Gruppo Ambiente e Territorio, il comitato di cittadini che riunisce gli abitanti di Mongrassano, Cervicati e San Marco Argentano che si batte contro la realizzazione di un parco eolico che dovrebbe nascere cavallo tra i Comuni di Mongrassano, Cervicati e San Marco Argentano. “Ripercorrendo i fatti – scrive il comitato nella sua nota – occorre rilevare che i lavori del suddetto parco eolico, sono a quanto pare, iniziati con l’autorizzazione unica giĂ scaduta nell’anno 2015 e sono proseguiti fino all’ordinanza di sospensione del 31/05/2019 del ministero per i beni e le attivita’ culturali – direzione generale archeologica belle arti e paesaggio, servizio v, “tutela del paesaggio”, emanata a seguito di richiesta avanzata dal gruppo ambiente e territorio. A tal proposito, il gruppo ambiente e territorio informa di aver, da poco, rinnovato nei confronti della regione calabria, con comunicazione inoltrata anche alla prefettura di Cosenza, la richiesta di annullamento e/o revoca dell’autorizzazione unica, in quanto non utilizzabile per la prosecuzione dei suddetti lavori”.