Un market della droga nella piazzetta, un arresto. Coinvolti giovanissimi

Controlli antidroga dei carabinieri nella centrale e frequentatissima piazzetta Portofino di Schiavonea



CORIGLIANO ROSSANO – Una piazzetta trasformata in un supermarket della droga. I carabinieri hanno arrestato anche un ragazzo di 22 anni con l’accusa di detenzione, cessione di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I controlli svolti nel fine settimana appena terminato, hanno portato inoltre al sequestro di diversi quantitativi di droga, alcuni dei quali venduti anche a minorenni.

Già da giovedì scorso e fino a sabato notte, i Carabinieri avevano predisposto mirati servizi di osservazione e pedinamento nella piazzetta Portofino, con alcuni militari mimetizzati fra i bagnanti ed i turisti che animano in questa stagione la zona di Schiavonea. Ed in soli tre giorni è stato accertato che nei vicoli della centralissima piazza, luogo di ritrovo di centinaia di ragazzi e persone durante le sere e le notti d’estate, vi fosse un continuo smercio di sostanze stupefacenti che riguardava soggetti giovanissimi sia fra gli acquirenti che fra i pusher. Un vero e proprio market della droga che avveniva senza sosta.

I Carabinieri hanno accertato anche le modalità di vendita della sostanza stupefacente, individuando le figure che fungevano da pusher ed in un vicolo della piazzetta Portofino, in Via Venezia, è stato bloccato D.A.C., 22enne coriglianese che nonostante il tentativo di fuga e di disfarsi del quantitativo di droga che deteneva in un borsello che portava a tracollo, è stato bloccato dai carabinieri. Dentro il borsello aveva un vero e proprio tesoretto. Un panetto di hashish di 100 grammi, marijuana ancora da dividere in dosi (circa 25 grammi), e 600 euro in contanti. Poi i militari hanno anche perquisito la sua abitazione trovando altra droga.