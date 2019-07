Dalla “Cassano 3.0” si apre un primo incontro-confronto programmatico con il consigliere regionale, Gianluca Gallo e la triade commissariale

CASSANO ALL’IONIO – Cassano ci prova e riparte dai giovani. Dalla “Cassano 3.0” si apre un primo incontro-confronto programmatico con il consigliere regionale, Gianluca Gallo e la triade commissariale che guida la macchina amministrativa di Cassano. “Cassano 3.0” cerca offrire spunti importanti ai commissari. Lo stesso commissario Muccio, che ha ritenuto positivo l’interessamento del neo movimento verso la cosa pubblica, lo ha definito “nuova linfa per la cittĂ ”.

“Cassano 3.0” è passata subito ai fatti trattando del conferimento illegittimo dei rifiuti. Il movimento giovanile che ampiamente punta ad ampie vedute sulle attrattive turistiche cassanesi ha rimarcato, inoltre, varie istanze da parte di commercianti ed imprenditori, che hanno scelto di investire sul territorio con le proprie forze e che vorrebbero fungere da collante con le istituzioni, con l’obiettivo di voler gradualmente affrontare temi e problemi del territorio in maniera sempre piĂą assidua. I commissari, in particolare su Marina di Sibari, hanno ribadito il voler riunire tutti i commercianti nei prossimi giorni, per affrontare i disagi e rintracciare le soluzioni con la massima urgenza. Infine, la triade commissariale ha dato mandato al movimento di inviare una richiesta scritta con 10 punti tutti da soddisfare.