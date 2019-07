Amendolara ricorda Filomena Valente con il torneo di calciobalilla

La giornata è stata incentrata su un torneo di calciobalilla, gioco di cui Filomena era grande appassionata

AMENDOLARA (CS) – Celebrato il Memorial Filomena Valente, un evento in ricordo di una persona cara a tutti in paese, scomparsa 14 mesi fa a causa di un tumore. La giornata è stata incentrata su un torneo di calciobalilla, gioco di cui Filomena era grande appassionata ed anche occasione di solidarietà : il ricavato, infatti, è stato devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, impegnata da oltre 25 anni nel sostegno di progetti di ricerca scientifica d’eccellenza volti a sconfiggere il Neuroblastoma e i Tumori Cerebrali Pediatrici, seconda causa di morte in età prescolare dopo la leucemia.

Il Memorial Valente è stato organizzato dal marito, Francesco Limonetti, dalle sorelle, dagli amici e dalle amiche di Filomena, con l’importante collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sede di Roseto Capo Spulico, presieduta da Angelo Depalo, da anni impegnato anche come volontario dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma.

«Filomena – spiega Depalo – era socia dell’Associazione Nazionale Carabinieri, così come lo è ancora Francesco: essere presenti come Anc per fornire una concreta collaborazione è il minimo che possiamo fare. Personalmente inoltre, da cinque anni collaboro come volontario con Associazione Nb per la distribuzione delle uova pasquali; quando si è pensato come devolvere il ricavato della giornata la risposta è stata una sola: aiutare la ricerca scientifica per combattere il Neuroblastoma».