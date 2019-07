Tentano di svaligiare una villa in pieno giorno

I malviventi sono fuggiti dopo essersi resi conto dell’arrivo della vigilanza

CASTROVILLARI (CS) – Oggi intorno alle 12:30 dei malviventi hanno tentato di introdursi in una villa in contrada Archidero a Castrovillari. I colpi inferti per scardinare la porta hanno fatto scattare l’allarme istallato nell’abitazione dall’Assipol Vigilanza che ha automaticamente allertato la centrale operativa. Le guardie giurate accorse sul posto sono state verosimilmente notate da una delle tre persone che avevano preso di mira l’edificio che si trova nella zona del centro commerciale. Immediatamente si sono quindi date alla fuga lasciando sul posto alcuni utensili usati per compiere l’effrazione. La proprietaria di casa che in quel momento era assente una volta rientrata, dopo essere stata avvisata dall’istituto di vigilanza, ha dichiarato che nulla è stato trafugato dall’appartamento.Â

Immagine di repertorio