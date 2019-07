Evade dai domiciliari per gettare i rifiuti, beccato di nuovo fuori con il cane

Recidivo nell’evasione dagli arresti domiciliari. Era stato beccato dai carabinieri fuori dalla propria abitazione mentre gettava la spazzatura. In meno di 48 ore, tornato ai domiciliari è stato sorpreso a passeggio con il cane

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Evade dagli arresti domiciliari due volte in meno di 48 ore, prima per buttare la spazzatura, e ora per portare il cane a fare un giro. I Carabinieri di Corigliano Calabro lo hanno nuovamente arrestato venerdì. Il 60enne è accusato di evasione dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Protagonista ancora una volta F.R. di 60 anni, che era stato beccato due giorni prima mentre, ai domiciliari, era evaso per svuotare la propria pattumiera. Almeno così si era giustificato ai militari che lo avevano sorpreso per strada. Ma non aveva probabilmente capito la ‘lezione’ e così venerdì mattina, durante il consueto controllo, i carabinieri lo hanno trovato ancora una volta fuori dal proprio domicilio, dove sta scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari per la commissione di reati contro il patrimonio, mentre era fuori con il suo cane nei dintorni dell’abitazione alla marina di Schiavonea.

Quando lo hanno incrociato ha provato ancora una volta a giustificarsi in maniera poco credibile, dicendo che il cane era scappato dalla propria abitazione e lui era subito uscito per riprenderlo. Considerata la breve reiterazione del medesimo reato, per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Castrovillari in attesa del processo.