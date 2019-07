Cicogna bianca, carcassa trovata su un traliccio a Tarsia

La carcassa della cicogna bianca è stata trovata su traliccio in località Ferramonti del comune di Tarsia

TARSIA (CS) – La carcassa di un giovane di Cicogna bianca (Ciconia ciconia) √® stata rinvenuta dal personale dell’Ente gestore delle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del Crati Crati – Amici della Terra Italia, impegnato in attivit√† di monitoraggio, in localit√† Ferramonti del comune di Tarsia, nei pressi della centrale della Snam Rete Gas. La carcassa √® su un traliccio della rete elettrica a circa 400 metri dal perimetro della Riserva Lago di Tarsia, in piena fascia di rispetto.

Il ritrovamento, √® scritto in una nota, √® stato comunicato dall’Ente alle autorit√† competenti ed √® stata chiesta la rimozione e la verifica delle cause di morte. Specie rigorosamente protetta, la Cicogna bianca √® diventata negli ultimi anni un’assidua frequentatrice della Valle del Crati e nella Piana di Sibari. Il dato unico, oggi, riguarda lo svernamento. Infatti il periodo autunnale ed invernale fa registrare la presenza di alcune coppie nella Riserva del Lago di Tarsia.