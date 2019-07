Si erano persi tra i boschi della Sila. Ritrovati dai vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore

I tre avevano perso l’orientamento mentre si trovavano in un bosco nella Sila Grande. Scattati subito i soccorsi, sono stati individuati e salvati nella tarda mattinata dai vigili del fuoco

.

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Tre uomini, un italiano e due stranieri, sono stati ritrovati dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, dopo che per diverse ore si erano smarriti vagando tra i boschi della Sila Grande nei pressi proprio del centro silano. I tre, dopo aver perso l’orientamento, non riuscivano più a ritrovare il sentiero che li avrebbe riportati sulla strada principale da dove era iniziata l’escursione. Per evitare di allontanarsi troppo, hanno così allertato i soccorsi. il Comando provinciale di Cosenza ha inviato immediatamente una squadra che si è subito messa alla ricerca. La vicenda si è conclusa positivamente poco dopo le 13.00 con il ritrovamento delle 3 persone.