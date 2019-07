Pollino, sanità: sindaci uniti marciano verso Cotticelli

Mobilitazione generale a Catanzaro per migliori servizi sanitari dal Laboratorio Analisi ospedaliero, all’Ortopedia, alla Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, al Pronto Soccorso, Anestesia e Riabilitazione

CASTROVILLARI (CS) – “I Sindaci di questo Territorio, riuniti presso la sala consiliare del Comune di Castrovillari, unitamente ai rappresentanti delle associazioni facenti parte del Comitato Territoriale per la difesa della Salute, hanno deciso di dare impulso ad una mobilitazione generale che si terrĂ giorno 23 luglio alle ore 11 presso la sede ove sono allocati, in Catanzaro, gli uffici del commissario gen. Saverio Cotticelli”. E’ quanto si legge in una nota stampa inviata dal comune di Castrovillari.

“Le urgenze di questo territorio oggi fanno riferimento al Laboratorio Analisi ospedaliero, all’Ortopedia, alla Pediatria e di riflesso ad Ostetricia e Ginecologia, al Pronto Soccorso ed Anestesia e Riabilitazione. Ma, in sostanza, lo stesso atto aziendale è in gran parte inattuato. Esistono realtĂ territoriali che vedono quotidianamente mortificate le domande di assistenza sanitaria. La problematica della SanitĂ parte dall’Ospedale Spoke di Castrovillari ma investe l’intera rete dei servizi sanitari del territorio del Pollino e dell’Esaro con particolare riferimento alle Case della Salute.

Per tale motivo si è concordato di manifestare e richiedere provvedimenti immediati ed urgenti per fronteggiare le emergenze ed un serio piano di intervento per il raggiungimento dei LEA. Alla manifestazione si è richiesta l’adesione e l’intervento dei cittadini, di tutte le forze politiche, dei loro rappresentanti parlamentari e consiglieri regionali, delle associazioni, dei sindacati, degli ordini professionali. In quella sede, poi, ogni municipalitĂ terrĂ i propri consigli comunali. Diamo forza al territorio, alla sanitĂ . Partecipiamo in massa giorno 23 luglio 2019 alle ore 11.00 a Catanzaro presso la sede della Cittadella regionale”.