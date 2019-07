Escherichia coli, Arpacal rileva punto non conforme a Guardia Piemontese e Rocca Imperiale

Nuovo avviso da parte dell’Arpacal per il servizio balneazione 2019. Rilevato un punto non conforme per superamento dei limiti del valore di escherichia coli a Guardia Piemotese sul Tirreno Cosentino e Rocca Imperiale sullo Jonio.

.

COSENZA – Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi ai Comuni di Guardia Piemontese e Rocca Imperiale, al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione. Dai rilevamenti effettuati sono risultati non conformi due punti in provincia di Cosenza, uno sul Tirreno e uno sullo Jonio.

In particolare è risultato non conforme a Guardia Piemontese, con il valore di Escherichia coli pari a 830  (valore limite 500), il punto “50 metri a destra del “Torrente Lavandaia” e a Rocca Imperiale, con il valore di Escherichia coli pari a 9800 (valore limite 500), il punto “Torrente Canna“. Come prevede la normativa, ora spetta ai Comuni, come d’altronde richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonchĂ© le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.