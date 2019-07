FOTO – Rifiuti nei boschi di Pedace. Gli incivili beccati dalle videotrappole dei Carabinieri

Spazzatura di ogni tipo abbandonata in un’area nel territorio di Casali del Manco, in un bosco che costeggia la Provinciale “Borgo Partenope – Perito” a Pedace. Le riprese di carabinieri forestali hanno permesso di identificare diverse persone ai quali sarĂ contestato l’abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti

.

CASALI DEL MANCO (CS) – Avevano trasformato una bellissima area boschiva ai margini della strada Provinciale “Borgo Partenope – Perito” esattamente in localitĂ Stazione di Pedace, nel Comune di Casali del manco, in una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto nella quale l’incivile di turno che passava si sentiva autorizzato ad abbandonare rifiuti di ogni tipo. L’area, oggetto di ripetuti abbandoni di spazzatura, è stata così attenzionata e monitorata in modo particolare dai carabinieri forestali di Spezzano della Sila che, negli ultimi mesi, anche attraverso riprese video fotografiche sono riusciti ad identificare diversi trasgressori, alcuni dei quali ancora in fase di accertamento.

L’area in questione interessa una superficie di terreno all’interno di una zona boscata, ricadente in un una proprietĂ privata sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e idrogeologico. Deposito ed abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti. Questo ciò che è stato contestato ai diversi soggetti, e che ha portato anche alla denuncia di un uomo per tale reato, mentre sono state giĂ contestate alcune migliaia di euro di sanzioni amministrative ai trasgressori individuati.