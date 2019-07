A Cassano nuovo CdA per la Fondazione antiusura

Il Presidente dottor Marzano ha rivolto un caloroso benvenuto ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione

CASSANO ALL’IONIO – Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Antiusura “San Matteo Apostolo”, di Cassano. Erano presenti anche il vescovo di Cassano, monsignor Francesco Savino, presidente onorario della Fondazione ed il dott. Antonio Rocco Iorfida, revisore unico dei conti. Il nuovo Consiglio è composto dal dott. Giuseppe Leonardo Praino, dall’avv. Ombretta Propato, dalla dott.ssa Elisabetta Cataldi e dall’avv. Stefano Prisco, oltre al dott. Francesco Marzano che lo presiede. vice presidente è stata nominata l’avv. Ombretta Propato. Il dott. Giuseppe Leonardo Praino è stato nominato tesoriere e l’avv. Stefano Prisco segretario. Il Presidente dott. Marzano ha rivolto un caloroso benvenuto ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, li ha ringraziati per quanto faranno per la Fondazione ed ha espresso il suo plauso per l’eccellente scelta al riguardo operata da monsignor Savino e per la riconferma dell’ottimo Revisore unico dei conti, dott. Antonio Rocco Iorfida.