Evaso per gettare la spazzatura arrestato in provincia di Cosenza

La moglie all’arrivo dei militari ha affermato che l’uomo era in bagno

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un sessantenne è stato arrestato ieri nella frazione di Schiavonea del Comune di Corigliano Rossano. L’uomo che si trovava ristretto ai domiciliari, senza alcuna autorizzazione da parte dell’autoritĂ giudiziaria, era uscito dalla propria abitazione per gettare la spazzatura. Sopreso in strada dai militari della compagnia di Corigliano Calabro è stato trasportato in caserma per gli adempimenti di rito. Le giustificazioni addotte dalla moglie per giustificarne l’assenza non sono state ritenute credibili dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Corigliano in servizio.

Immagine di repertorio