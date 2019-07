Scippava borselli nei market, l’Arma sequestra un bottino di 4800 euro

Insieme ad una complice accerchiavano “la preda” per poi sottrarre soldi e postepay e svuotare i conti correnti

FRANCAVILLA MARITTIMA (CS) – E’ stata tratta in arresto A.N.F. 37 anni originaria di Castellaneta ma residente a Cosenza che si procurava da vivere rubando e scippando borse e borselli delle vittime che puntavano nei vari supermercati. A scoprire l’attività della 37enne sono stati i carabinieri della stazione di Francavilla Marittima rientranti nella compagnia di Castrovillari diretta dal capitano Giovanni Caruso, dopo l’ennesimo scippo perpetrato dalla 37enne a marzo scorso all’interno del supermercato Gran Risparmio di Francavilla Marittima ai danni di una donna.

Subito dopo avere subito lo scippo, la vittima allerta i carabinieri che, tramite la visione delle telecamere del supermercato avviano un’attività investigativa per risalire alla malvivente, grazie anche ai movimenti della carta postepay da cui risultavano prelievi consistenti. All’interno della borsa erano contenuti soldi e una postepay con la quale le due “compagne di merenda” hanno effettuato ben tre prelievi in 24 ore da più sportelli bancari, tra Francavilla, Villapiana ed altre cittadine, per un totale di 1900 euro. Questo ha fatto sì che i carabinieri potessero tracciare i movimenti delle due complici

Le indagini durate poco meno di tre mesi hanno portato gli investigatori dell’Arma ad individuare la 37enne già gravata da precedenti penali. Nella giornata di oggi la 37enne, nell’aprire la porta di casa, a Cosenza, si è trovata dinanzi i militari dell’Arma con un mandato di perquisizione e un ordine di arresto con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo della carta postepay. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 4800 euro tutti in contanti, probabili provento dei furti, e varie carte postepay sicuramente appartenenti ad altre vittime. Nelle prossime ore verranno rintracciati i proprietari per capire l’ammontare prelevato per ogni vittima, che potrebbe risultare essere il doppio dei soldi rinvenuti, considerando che la 37enne aveva una complice con cui dividere il bottino. Quest’ultima ha le ore contate, l’Arma fa sapere che è vicino l’arresto