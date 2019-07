FOTO – Casali del Manco, tornano a nuova vita le villette di Spezzano e Magli

Restyling completo delle due villette con aree verdi curate e parchi giochi attrezzati per i bambini. Prossimo step, il ripristino della villetta di Santa Maria a Pedace, quella di Morelli, l’area picnic di Serra Pedace e la sistemazione di tutti gli altri spazi verdi  dislocati in tutte le frazioni

CASALI DEL MANCO (CS) – “L’anno scorso a seguito di vari sopralluoghi, mi sono resa conto, come delegata all’ambiente, che le villette e le aree verdi di Casali del Manco, a causa dell’abbandono ed all’incuria, avevano subito danni irreparabili. Come amministrazione abbiamo quindi immediatamente valutato i costi di un’ importante operazione manutentiva ed abbiamo rilanciato“.

Lo scrive il Vicesindaco di Casali del Manco Federica Paura che mostra anche le foto che hanno portato alla riqualificazione effettuata nei due parchi giochi a Spezzano e Magli con un restyling completo delle due villette adesso fruibili all’intera comunità , sopratutto i bimbi e nella massima sicurezza. E q questi due interventi presto si aggiungeranno quelli in altre aree del Comune presilano per “rilanciare con un’idea nuova dello spazio, aree da dedicare con maggior esclusività ai bambini”.

“Il nostro desiderio – scrive nella nota il Vicesindaco – era quello di mettere a disposizione un luogo che potesse sviluppare: fantasia, creatività , esplorazione, libertà di gioco, contatto con la natura e apprendimento. Tutto nella massima sicurezza. Così è stato. Le località di Spezzano Piccolo e Magli possono ora vantare dei parchi gioco, fiore all’occhiello dell’intera Presila, grazie al mio impegno ed alla squadra amministrativa della quale faccio parte”.

“Avere aree verdi curate e parchi giochi attrezzati è una cosa molto importante per poter vivere bene. Il prossimo step sarà il restyling della villetta di Santa Maria in località Pedace e quella di Morelli, passando per l’area picnic di Serra Pedace. Infine saranno sistemati tutti gli altri spazi verdi  dislocati in tutte le parti del paese e in tutte le frazioni.  Sappiamo bene – conclude la Paura – che dobbiamo fare ancora di più, ma abbiamo garantito il diritto di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, al gioco ed al tempo libero, questione centrale per la corretta crescita del minore.”