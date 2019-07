Parenti, apre lo sportello a favore dei creditori delle pubbliche amministrazioni

Si chiama “Sportello creditori PA” il nuovo servizio a favore dei creditori delle pubbliche amministrazioni attivato dall’amministrazione comunale di Parenti

PARENTI (CS) – SarĂ il primo Comune in Italia a fornire ai propri creditori un servizio di assistenza per la certificazione dei crediti sulla piattaforma Pcc gestita dal Mef, al fine di smobilizzare i crediti vantati verso le Pa. L’obiettivo è quello di evitare che i ritardi nei pagamenti possano determinare un impatto fortemente negativo sul tessuto economico e sociale del territorio. Il servizio è rivolto a tutte le aziende, ai professionisti che vantano crediti verso il nostro ente e piĂą in generale verso le Pa.

Certificare i crediti commerciali consente quindi ai creditori di trasformare le fatture Pa in un titolo di credito “certo, liquido ed esigibile” e permette agli imprenditori di lavorare e contribuire allo sviluppo dell’economia.

La presentazione del servizio avverrà domani, mercoledì 10 luglio alle ore 17.30 presso l’aula consiliare del palazzo comunale di Parenti. Interverranno il sindaco Donatella Deposito; Peppino Bonanno amministratore della società Sportello attività produttive; Francesco Rosa vicepresidente della Cciaa di Cosenza e Gianluca Callipo, presidente Anci Calabria.

«Questo sportello – spiega il sindaco di Parenti, Donatella Deposito – nasce perchĂ©, purtroppo le rigide norme di finanza pubblica per il contenimento del deficit, il Patto di stabilitĂ e dal 2017 anche il vincolo del pareggio di bilancio imposto agli Enti Locali ed i ritardi nei trasferimenti finanziari da parte degli Organi sovracomunali, non ci consentono, in alcuni casi, di rispettare i tempi di pagamento per le transazioni commerciali, legittimamente assunte, di 30 giorni».

«Il nostro Comune – spiega il primo cittadino – è da sempre impegnato nel mettere in atto azioni volte a favorire lo sviluppo locale e vogliamo evitare che gli eventuali ritardi nei pagamenti verso i nostri fornitori possano generare una crisi di liquidità delle aziende determinando un potenziale impatto negativo sul tessuto economico e sociale del nostro territorio, quindi, abbiamo deciso di supportare i nostri creditori nello smobilizzo delle fatture scadute e, purtroppo, non pagate dal nostro Comune tramite la Certificazione dei Crediti sulla Piattaforma Pcc del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze)».

Il creditore potrĂ utilizzarla, in base ai propri obiettivi e/o esigenze, in uno dei seguenti modi:

• Attendere la data riportata nella Certificazione ed incassare la fattura direttamente;

• Cedere le Certificazioni alle Banche e/o Intermediari Finanziari per ottenere nuova liquidità , oppure, rientrare da esposizioni finanziarie;

• Cedere le Certificazioni ai propri fornitori per il pagamento dei propri debiti;

• Compensare le Certificazioni con le cartelle esattoriali iscritte a ruolo e notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione;

• Cedere le Certificazioni all’Inps, Inail o Cassa Edile ed ottenere il Durc valido per tutti gli usi consentiti dalla legge anche in presenza di oneri contributivi non versati, a condizione che i il totale dei Crediti Certificati sia pari o superiore al totale dei debiti contributivi.

«Il servizio viene erogato, in nome e per conto, del nostro Comune – spiega il sindaco – dalla societĂ Sportello AttivitĂ Produttive Srl, azienda specializzata nel settore e leader a livello Nazionale con la quale il nostro Comune collabora giĂ da circa 4 anni, quindi, ne riconosciamo la professionalitĂ ed affidabilitĂ . Per quelle che sono le mie conoscenze, mi risulta che molti miei colleghi Sindaci, soprattutto del nord Italia, in passato si siano attivati per sottoscrivere protocolli d’intesa con le Banche e societĂ di Factoring per supportare i loro creditori nella cessione dei crediti certificati, ma che nessun Comune, soprattutto al sud Italia, abbia attivato un vero e proprio sportello per fornire una consulenza ed assistenza globale ai creditori e non solo finalizzata alla cessione del credito. Il servizio di registrazione sulla piattaforma Pcc, l’inoltro dell’istanza fino ad ottenere la Certificazione per i nostri creditori è gratuito».