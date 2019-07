Paola: albanese con precedenti per rapina e tentato omicidio fermato dalla Polizia

L’albanese è stato fermato dagli agenti del commissariato di Paola della Polizia di Stato. L’uomo è ritenuto un soggetto pericoloso

PAOLA (CS) – E’ stato bloccato mentre era a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta di colore rosso, in compagnia di un cittadino italiano. Si aggirava con fare sospetto per le strade del centro tirrenico e così la Polizia, nell’ambito di mirati servizi predisposti sul territorio paolano atti a contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina, lo hanno fermato. Alla vista degli agenti l’uomo, L.L. di 30 anni, ha tentato di evitare il controllo con una manovra che ha ulteriormente insospettito gli agenti che hanno poi scoperto, che sul conto dell’albanese, pendeva un provvedimento di rigetto di protezione internazionale con conseguente espulsione dal territorio italiano.

Accompagnati entrambi al Commissariato di Polizia di Paola, L.L. è risultato gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, furto, rapina e tentato omicidio. Reati consumati in Umbria e nel Lazio. Dopo le procedure fotosegnaletiche si è provveduto alle procedure di espulsione previste dalle normative sull’immigrazione. Anche il cittadino italiano che era insieme a lui è risultato già noto agli inquirenti per i suoi precedenti penali.

I controlli della polizia hanno riguardato anche la stazione ferroviaria di Paola e tutte le zone in cui si fermano gli autobus nonchè il lungomare e continueranno per tutto il periodo estivo.