Diritto alla salute: domani mobilitazione generale a Castrovillari

La riunione è per domani, alle ore 18,30, nella sala consiliare a Castrovillari sulle modalità e strategie, necessarie per una mobilitazione generale

CASTROVILLARI – Chiamata a raccolta del Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, coordinatore del Comitato Territoriale per la Difesa della Salute, per organizzare la manifestazione popolare a Catanzaro dal Commissario per il rientro del debito sanitario in Regione ed incontrare il generale Saverio Cotticelli.Â

Lo Polito ricorda che: «Nei giorni scorsi ha convocato formalmente il Comitato Territoriale per la particolare iniziativa e la riunione è fissata per domani, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Castrovillari sulle modalità e strategie, necessarie per una mobilitazione generale a difesa dei diritti dei cittadini e per una sanità che funzioni».



Appare evidente che una mobilitazione generale richiede l’impegno di associazioni, ordini professionali, forze sociali e politiche, singoli cittadini.

«I rischi per la sanitĂ ospedaliera e territoriale – sottolinea il sindaco – sono concreti ed attuali. Soltanto un coinvolgimento partecipato può segnare un’inversione di rotta contro chi deliberatamente vuole distruggere la sanitĂ pubblica. Perciò c’è bisogno di tutti per una giusta battaglia».