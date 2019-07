Diamante, il senatore del Pd Ernesto Magorno eletto sindaco

Con uno scarto di poco più di 310 voti il senatore del PD è il nuovo Sindaco di Diamante. Le elezioni amministrative di maggio erano state rinviate a causa del decesso di uno dei candidati Ernesto Caselli, 63 anni, già sindaco di Diamante stroncato da un infarto.

DIAMANTE (CS) – Ernesto Magorno senatore del PD, è stato eletto sindaco di Diamante ed ha ottenuto 1.888 voti, con la lista “Uniti per te” contro i 1575 voti ottenuti dal candidato Marcello Pascale della lista “Cirella e Diamante #SiamoVoi”. Magorno dunque, torna a fare il primo cittadino della sua Diamante dopo sei anni, dal 2013. Magorno ha ottenuto il 54% dei consensi contro il 45% del suo avversario (1% schede bianche).

In consiglio comunale entrano per la maggioranza Francesca Amoroso (480 voti), Costanza Sticozzi (407 voti); Pino Pascale (353 voti); Antonio Cauteruccio (333 voti); Francesco Suriano (300 voti); Ornella Perrone (280 voti); Francesco Bartalotta (279 voti) e Roberta Marra (255 voti). Per l’opposizione invece, entrano l’avversario di Magorno, Marcello Pascale, Pierluigi Benvenuto, Sandra Paglionico e Daniela Marsiglia. Le elezioni amministrative nel centro tirrenico, erano state rimandate al 7 luglio, proprio per la scomparsa del candidato Caselli. In quella circostanza Magorno, parlamentare alla sua seconda legislatura e giĂ sindaco del comune della costa tirrenica cosentina dal 2007 al 2013, aveva deciso di riproporre la propria candidatura. L’affluenza alle urne alle 23 era al 69,17%.

Ernesto Magorno “pensiero a Ceselli. SarĂ il Sindaco di tutti”

“Diamante ha deciso democraticamente di voltare pagina – ha dichiarato Magorno subito dopo la sua elezione – e con un risultato chiaro ed inequivocabile mi ha ridato la responsabilitĂ e l’emozionante privilegio di essere sindaco di questa meravigliosa e amata cittĂ . Il mio primo pensiero va a Ernesto Caselli e a lui, assieme a tutti gli uomini e le donne della squadra di ‘Uniti per Te’, dedico questa vittoria e l’impegno di far tornare a brillare la stella di Diamante realizzando quel progetto che insieme avevamo sognato”.

“Ci sarĂ poco tempo per festeggiare – ha aggiunto il neo primo cittadino – da subito sarò al lavoro per affrontare i problemi e le emergenze che in una cittĂ turistica come la nostra si presentano con la stagione estiva giĂ ampiamente avviata. Desidero però ringraziare di cuore tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia e affermare con certezza che da oggi sarò il sindaco di tutti i cittadini di Diamante, di Cirella e delle contrade. E’ per questo che a tutta la comunitĂ cittadina, in ogni sua componente, chiedo la massima collaborazione per affrontare con successo il lavoro che ci attende e per riportare in alto Diamante restituendole un futuro di fiducia e ricco di speranza per le nuove generazioni”