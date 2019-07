Stasera e fino a giorno 8 sul lungomare di Roseto si terrà il secondo appuntamento, dopo l’ottimo risultato conseguito nello scorso fine settimana a Cefalù

ROSETO CAPO SPULICO – #Io sono ambiente: a Roseto la prima tappa calabrese. #Io sono ambiente è la campagna sui comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente organizzata sulla base dell’accordo di programma stipulato tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e l’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestale Ambientale, che dal 21 giugno al 15 settembre interesserà e coinvolgerà circa 83 località turistiche italiane. Tra queste chiaramente anche la Calabria e le sue splendide coste.

In particolare stasera e fino a giorno 8 luglio sullo splendido lungomare di Roseto Capo Spulico si terrà il secondo appuntamento, dopo l’ottimo risultato conseguito nello scorso fine settimana a Cefalù, dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza, comandato dal Tenente Colonnello Gaetano Gorpia. Durante la serata verranno svolte attività di informazione e divulgazione di educazione ambientale incentrate sulle tematiche del riciclo, riutilizzo e riduzione della plastica a tutela della biodiversità e dell’ambiente. Prossime tappe in Calabria il 27 luglio a Praia a Mare e il 24 agosto a Isola Capo Rizzuto. A Settembre i militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza si sposteranno in Sicilia a Taormina e San Vito Lo Capo.