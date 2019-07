Lavori di pavimentazione, limitazioni sulla A2 in provincia di Cosenza. Ecco dove

L’Anas ha comunicato che, a causa dei lavori di pavimentazione, ci saranno limitazioni al transito lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra le province di Cosenza e Catanzaro

COSENZA –  Per consentire gli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza. In particolare, a partire dalle ore 06:00 di lunedì 8 luglio e fino alle ore 20:00 del 25 luglio, sarà in vigore il restringimento – in tratti saltuari – della carreggiata sud tra il km 287,492 ed il km 305,741, tra i territori comunali di Altilia Grimaldi, Martirano, Martirano Lombardo, San Mango D’Aquino, Nocera Terinese e Falerna.

Anas comunica che le attività verranno sospese nei fine settimana, dalle ore 14:00 di venerdì fino alle ore 22:00 di domenica.

Per il completamento degli interventi previsti dall’Accordo Quadro e relativi al rifacimento integrale del pacchetto stradale, dei giunti e della segnaletica orizzontale, fino al 12 luglio è in vigore il restringimento della carreggiata sud, con chiusura alternata delle corsie di marcia e/o di sorpasso, per una lunghezza non superiore a 1,5 km, tra i territori comunali di Cosenza, Mendicino e Dipignano.