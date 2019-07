Travolta da un’auto a Cirella, è grave all’ospedale di Cosenza

Versa ancora in gravi condizioni la donna investita da un’auto mercoledì sera a Cirella, frazione del centro di Diamante, sul tirreno cosentino

DIAMANTE (CS) – L’incidente risale alla serata di mercoledì. Erano da poco passate le 20.00 quando la donna sarebbe stata centrata dall’auto, condotta da un uomo di 52 anni. La donna è stata prima sbalzata per poi finire violentemente a terra. Un impatto terribile a seguito del quale l’uomo alla guida del mezzo si è fermato ed ha allertato immediatamente i soccorsi. I sanitari del 118 l’hanno portata, vista la gravità delle sue condizioni, all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove la donna, della quale non sono state fornite le generalità perchè era priva di documenti al momento dell’incidente, è tutt’ora ricoverata in prognosi riservata, e versa in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi dei carabinieri stava attraversando la strada nelle immediate vicinanza della locale stazione ferroviaria.