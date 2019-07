San Basile: è allarme trai cittadini per una nuova discarica

Sono stati fatti già dei rilievi e pare sia stata già individuata una nuova area sulla quale realizzare una discarica a San Basile

SAN BASILE – C’è allarme trai cittadini: potrebbe sorgere una nuova discarica a San Basile. Pare sia stata già individuata una nuova area sulla quale realizzare una discarica. L’area interessata sarebbe stata individuata in contrada “Cuppone”, zona a confine con il comune di Saracena e precisamente in prossimità dell’Azienda Tamburi.

Il Comitato per la trasparenza, la tutela della salute e dell’ambiente denuncia il fatto che in modo del tutto felpato e subdolo si è già provveduto allo studio stratigrafico della zona attraverso l’esecuzione di una serie di trivellazioni.

L’allarme

è scattato da diversi proprietari di terreni ubicati nella zone interessata, che sarebbero stati contattati da una ditta crotonese concessionaria dei lavori. È già da qualche anno che si è alla ricerca di un sito per lo smaltimento dei rifiuti della zona del comprensorio Pollino-Esaro e i cittadini mobilitati hanno costituito un comitato «Per evitare che uno dei bio-distretti più importanti della fascia pre-pollinica finisca in mani misteriose con e per la solita promessa della manciata di posti di lavori.

Il comitato per la trasparenza, la tutela della salute e dell’ambiente

chiede all’Amministrazione comunale di San Basile un chiarimento e al Comune di Saracena un pieno supporto per evitare che anni di valorizzazione e tutela dei prodotti agricoli locali finiscano letteralmente nella pattumiera. L’area interessata infatti a pochi chilometri linea d’aria dal centro abitato di Castrovillari ed al centro della zona agricola dei comuni di Saracena e San Basile ad oggi risulta una delle aree agricole più vocate dei due comuni».

Il Comitato ritiene necessaria una mobilitazione dei cittadini che ad oggi sembrano del tutto all’oscuro della vicenda. Seguiranno attività di coinvolgimento delle autorità preposte locali, regionali e nazionali a partire dal prefetto di Cosenza per evitare la svendita della salute, dell’ambiente e delle attività produttive della zona.