Stupra il figlio e si nasconde tra i boschi cosentini per scongiurare l’arresto

In manette pastore pluripregiudicato rintracciato dopo circa cinque giorni di ricerche

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ha violentato il figlio e sospettando di essere ricercato ha tentato di darsi alla macchia. Il pastore 55enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Castrovillari è stato rintracciato tra i boschi di Corigliano ed arrestato questa mattina all’alba. L’accusa di cui dovrà rispondere è di violenza sessuale aggravata nei confronti del figlio minorenne. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine anche per reati contro il patrimonio e la persona. Rintracciato dopo quasi cinque giorni grazie alla collaborazione tra i carabinieri dalla Compagnia di Corigliano Calabro e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Vibo Valentia si erano perse le sue tracce dallo scorso sabato. Le indagini invece sono state concluse in termini brevissimi proprio per tutelare l’incolumità della vittima.

