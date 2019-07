San Giovanni in Fiore, sindaco e giunta si autoconvocano in Asp

L’appuntamento è fissato per il 9 luglio prossimo presso la sede dell’Asp di Cosenza per la chiusura immotivata dell’ufficio ticket dell’ospedale

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro, l’intera  Giunta municipale ed i consiglieri comunali di maggioranza si sono autoconvocati presso la sede dell’Asp di Cosenza per manifestare agli organismi competenti il gravissimo disagio  che vivono quotidianamente i cittadini di San Giovanni in Fiore a causa delle forti criticitĂ presenti nel sistema sanitario cittadino,che rendono impossibile garantire i Liveli Essenziali di Assistenza. L’appuntamento è fissato per martedì prossimo, 9 luglio 2019, alle ore 10  presso la sede dell’Asp di Cosenza.

“Non possiamo piĂą tergiversare. La nostra popolazione non capirebbe – afferma Belcastro – La situazione sanitaria dell’ospedale e la medicina del territorio, sta diventando col passare dei giorni, sempre piĂą  insostenibile, ancor piĂą aggravata dalla chiusura dell’ufficio ticket nei pressi dell’ospedale. Una chiusura immotivata ed incomprensibile che sta arrecando innumerevoli disagi ai miei concittadini. E’ inutile dire che la categoria piĂą colpita da questo scellerato provvedimento è quella degli anziani che hanno serie difficoltĂ , soprattutto di mobilitĂ , a raggiungere l’unico ufficio ticket rimasto in funzione, ubicato nella sede del distretto sanitario e, quindi, assai lontano dal nosocomio”.

 “ Ritengo, inoltre a dir poco vergognoso – prosegue il primo cittadino di San Giovanni in Fiore– che ancora oggi , ad oltre un mese di distanza dalla pubblicazione delle graduatorie dei nuovi medici, non si sia provveduto ad assegnare i due professionisti mancanti all’ospedale di San Giovanni in Fiore per assicurare il funzionamento del reparto di medicina, dove, peraltro, ci aspettiamo che al più presto si apra il reparto di lungodegenza così come previsto”.

“E’ indubbio – conclude Belcastro – che i tempi sono maturi per pretendere risposte immediate alle esigenze dei cittadini, al fine di  rilanciare un’azione sinergica in grado di avviare un percorso positivo di risanamento. Con questo intento martedì prossimo uniti saremo presso la sede Asp di Cosenza”.