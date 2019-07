Due veicoli in fiamme, disagi al traffico a Guardia Piemontese e sull’A2

Due veicoli in fiamme questa mattina, hanno determinato disagi al traffico, sulla statale 283 delle Terme Luigiane e sul tratto autostradale tra Rogliano e Cosenza

COSENZA – Il primo caso ha riguardato un veicolo, avvolto dalle fiamme, lungo la strada statale 283 ’Delle Terme Luigiane’ nel territorio comunale di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Le cause dell’incendio non sono state accertate ma sul posto sono prontamente intervenuti il personale di Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per ripristinare la transitabilitĂ nel piĂą breve tempo possibile.

Altro incendio invece si è verificato sempre questa mattina sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano, in localitĂ Dipignano. Ad andare a fuoco un pullman per autocombustione. Non si segnalano comunque feriti. Il traffico però è rimasto bloccato con code di diversi chilometri. Sul posto gli operatori dell’Anas, i Vigili del Fuoco per le operazioni di pulizia del piano viabile e per ripristinare la transitabilitĂ .