Rovito, Sos Anas: Spadafora, “Urge intervento prima che sia troppo tardi”

Il consigliere Comunale di Rovito Manuela Spadafora scrive all’Anas per un “urgente intervento di pulizia stradale nelle aree di competenza della società ”

ROVITO (CS) – Nel pieno periodo estivo e con le strade trafficate il pericolo incendi e incidenti stradali si triplica. Per questo che il consigliere comunale chiede l’intervento dell’Ente nazionale per le strade segnalando in una lettera “lo stato di pericolo e abbandono in  cui versano alcune aree di competenza”. Si legge ancora:

“Le stesse, è opportuno evidenziare, ricadono nel Comune di Rovito (Via Risorgimento, Via dell’Unità e Via della Resistenza) e si collegano con la SS. 107 “Silana – Crotonese). Onde evitare, in prossimità della stagione estiva, accadimenti spiacevoli relativi ad incendi che possano arrecare danni a cose o persone si richiede con la massima urgenza che vengano eseguite le operazioni di sfaldo dell’erba e di piantagioni (alberi, arbusti,rampicanti ecc.)

Giova, infine, far presente che tali interventi si rendano necessari in quanto il territorio comunale, e soprattutto le aree sopracitate di competenza dell’Anas, nel periodo estivo sono soggette a gravi danni con conseguenze che coinvolgono la pubblica incolumità ”. Spadafora conclude con l’auspicio “di poter avere una risposta celere da parte dell’ente coinvolto  ( Area Compartimentale Calabria) a seguito della mia richiesta”.