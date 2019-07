Lorica, campus per giovani diabetici: ospite Egidio Onorati, medaglia d’oro di Karate

Il 5 luglio alle ore 10.30, presso il Centro di Canottaggio di Lorica in programma la conferenza-convegno con la partecipazione del giovane campione di karate medaglia d’oro, Egidio Onorati alle 10.30, presso il Centro di Canottaggio di Lorica

LORICA – Sport, nutrizione e divertimento. Sono le parole chiave del Campus Education per “Giovani Marmotte” in programma dal 3 al 7 luglio all’Hotel Park 108 di Lorica. Si tratta di un soggiorno educativo e terapeutico gratuito per giovani con diabete. “È il terzo campus che organizziamo come associazione – dichiara Elvira Maddaloni, presidente dell’AGD Cosenza – con lo scopo di aiutare i ragazzi a confrontarsi sulla patologia e coinvolgerli in attività ludiche e sportive utili a far comprendere loro che, seguendo un corretto stile di vita, possono fare tutto, anche sport agonistico”. L’AGD è da anni impegnata in iniziative di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole. Quest’anno i volontari hanno incontrato studenti e docenti di 15 istituti scolastici.

Il campus è la continuazione di questo percorso educativo. Nei cinque giorni di Lorica i ragazzi saranno seguiti da un team di medici, volontari e psicologi che illustreranno loro come seguire una sana e corretta alimentazione, l’importanza dell’igiene orale e la necessità di svolgere attività fisica. Gli specialisti li guideranno nell’affrontare i timori e a gestire la patologia, oltre a insegnargli alcune buone pratiche come, ad esempio, fare l’elettrocardiogramma prima di dedicarsi ad una attività sportiva.

Il soggiorno prevede diverse attività didattiche e aggregative, corsi riguardanti la terapia insulinica e la terapia nutrizionale, oltre a momenti esperienziali ed escursioni tra mari e monti con attività motorie e sportive (pallavolo, canoa, zumba, trekking, tarantella calabrese). Il campus sarà anche l’occasione per conoscere meglio la Sila e le zone di mare limitrofe come Le Castella di Isola Capo Rizzuto.

Diabete, ne soffre il 5,3% della popolazione italiana

Secondo i dati ISTAT 2016, in Italia, sono oltre 3 milioni le persone affette da diabete, il 5,3% dell’intera popolazione. Valori più elevati della media si evidenziano proprio in Calabria, dove cresce anche l’obesità infantile. La Rete Calabrese dei Pediatri sta seguendo più di 800 bambini e ragazzi, nella fascia 0-14 anni, con diabete tipo 1. Ogni anno si registrano 50 nuovi casi in Calabria. In Italia, invece, sono 20 mila i minori con DM1. La Calabria, dopo la Sardegna, ha il più alto tasso di incidenza. Numeri che fanno riflettere anche alla luce dell’impatto sociale che questa patologia ha sia sul sistema sanitario nazionale, come problema di salute pubblica, che sulle persone e sui loro familiari.

Di questo si parlerà nell’incontro organizzato per venerdì 5 luglio, alle ore 10.30, presso il Centro di Canottaggio di Lorica, alla quale parteciperanno: la presidente dell’AGD Cosenza, Elvira Maddaloni; il testimonial Egidio Onorati, campione di karate medaglia d’oro; Rosaria De Marco, responsabile Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale di Cosenza; Francesca Faggiano, responsabile per la transizione e coordinatrice di branca diabetologia dell’ASP di Cosenza; Sergio Bartoletti, responsabile Medicina dello Sport Distretto Valle Crati dell’ASP di Cosenza; Vita Cupertino, pediatra di comunità Valle Crati ASP di Cosenza; Franco Mammì, pediatra diabetologo; Emily Santarelli, igienista dentale; Pierfrancesco De Napoli, membro presidenza US ACLI; Mariangela Nicoletti, responsabile di qualità del panificio Vito Elisa di Cerchiara di Calabria.