Carola Rakete: associazione “don Vincenzo Matrangolo” le assegna un premio

Il Premio Acquaformosa in programma il 23 agosto avrĂ quest’anno come destinataria la comandante Rakete e saranno persino raccolti fondi per pagare la sanzione a lei comminata.

ACQUAFORMOSA (CS) – Il premio “Acquaformosa che accoglie” ha lo scopo di “rendere merito a tutti coloro i quali si prodigano per costruire ponti” e Giovanni Manoccio, presidente dell’Associazione “don Vincenzo Matrangolo” di Acquaformosa, ha pensato di scrivere una lettera a Carola Rakete, la comandante della Sea Watch.

«Sono Giovanni Manoccio (in foto in basso), presidente dell’Associazione “don Vincenzo Matrangolo” di Acquaformosa, un piccolo borgo calabrese della provincia di Cosenza. Forse – scrive – ha giĂ avuto modo di sentir parlare di noi dal momento che da diversi anni a questa parte lavoriamo costantemente per affermare la cultura dell’integrazione e dell’accoglienza».

«Acquaformosa – scrive Manoccio nella missiva indirizzata alla capitana – è sede di progetti Sprar grazie ai quali è stato possibile ridare speranza a tanti migranti che fuggivano dalla guerra e dalla disperazione, a tante persone che cercavano e cercano un futuro migliore. Ogni anno, in agosto, raccontiamo la nostra esperienza e lo facciamo in occasione del Festival delle Migrazioni, un appuntamento di risalto nazionale che si tiene nella terza settimana di agosto. Il clou di questa manifestazione è il Premio “Acquaformosa che Accoglie” il cui scopo è rendere merito a tutti coloro i quali si prodigano per costruire ponti. Quest’anno si terrĂ il 23 agosto, ma è un premio con una storia importante, nasce nel 2017 e registra un importante gesto di pace: l’abbraccio tra l’Imam Berrou e il Vescovo di Cassano, Monsignor Savino, che ha ricevuto il premio insieme a tante altre personalitĂ come, ad esempio, padre Mussie Zerai».

«La nostra Associazione – conclude Manoccio – ha deciso di premiare te per il tuo atto di coraggio, per il tuo segnale di speranza lanciato a tutto il mondo. Per fortuna, Carola, ci sono persone come te. Persone coraggiose che si oppongono a certe logiche assurde, non degne di un Paese civile. Ti aspettiamo ad Acquaformosa, così oltre al Premio avrai anche modo di ricevere un aiuto economico per pagare la multa che ti sarĂ comminata, in base all’assurda normativa voluta dal ministro dell’Interno Salvini per il tuo gesto».