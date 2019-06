Rubano un furgone e 13 quintali di arance. Sorpresi dai carabinieri si danno alla fuga

Il furto sventato dall’intervento dei carabinieri di Castrovillari. All’interno del mezzo, rubato a Corigliano-Rossano, 13 quintali di arance asportate da un terreno nelle vicinanze. I ladri si sono dati alla fuga, mentre la merce e il furgone restituiti ai proprietari

.

CASTROVILLARI (CS) – Quando i carabinieri della compagnia Carabinieri di Castrovillari guidati dal Capitano Giovanni Caruso sono arrivati sul posto, i ladri si erano già dati alla fuga, lasciando nella zona di piano della Torre, nel comune di Francavilla Marittima, un furgone aperto e sprovvisto di targa (risultato successivamente rubato ad una persona residente a Corigliano-Rossano) con all’interno ben 13 quintali di arance appena rubate da un aranceto in un vicino terreno agricolo. Non è la prima volta che nella zona, a cavallo tra i comuni di Francavilla Marittima, Cerchiara, Civita e Lauropoli, vengono segnalati furti di questo tipo. Proprio per questo motivo era stato disposto un maggiore controllo del territorio da parte dei militari che hanno portato a sventare il tentativo di furto. I carabinieri hanno restituito ai proprietari sia la merce che il furgone, mentre stanno cercando di risalire agli autori del furto.