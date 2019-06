Siap, assegnati nuovi poliziotti ai commissariati: “una boccata d’ossigeno”

Nove agenti di prima nomina sono stati assegnati ai commissariati della provincia di Cosenza in particolare a Paola e Castrovillari

COSENZA – ¬ęQuesta Organizzazione sindacale esprime viva soddisfazione nei confronti del Questore di Cosenza, Petrocca, che ha dimostrato grande interesse per le problematiche dei commissariati distaccati della provincia, facendo si che 9 agenti di prima nomina venissero destinati proprio in quegli Uffici. Nei Commissariati, come in questura, l‚Äôet√† media √® di circa 50 anni e ¬†questo dato oggettivo ¬†non pu√≤ essere trascurato nella gestione delle gi√† carenti risorse umane¬Ľ. A dichiararlo in una nota Luigi Marino segretario Generale Provinciale del sindacato

¬ęA parere nostro, questi nuovi innesti son una vera e propria ‚Äúboccata di ossigeno‚ÄĚ soprattutto per Commissariati come Paola e Castrovillari – continua la nota -, dove, oltre all‚Äôet√† media molto alta del personale in servizio, bisogna tener conto che nel giro di poco tempo, ci saranno diversi pensionamenti. Queste assegnazioni, sono importanti perch√© da ormai troppo tempo gli Uffici distaccati subiscono una mortificazione continua che rischia di far perdere gli stimoli a chi ogni giorno ‚Äúcombatte‚ÄĚ con la carenza di uomini, mezzi, straordinario e tanto altro.

Per ora, un piccolissimo passo √® stato fatto. Ci auguriamo che nel brevissimo tempo ci sia altro invio di personale e che venga ridata dignit√† a questi uffici che ormai da anni sembrano abbandonati al loro destino¬Ľ.