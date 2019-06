Lavori sulla 107 in pieno weekend, automobilisti infuriati e lunghe code

Da questa mattina sono decine le segnalazioni arrivate dagli automobilisti infuriati e in coda sulla Statale 107 silana crotonese.

SAN FILI (CS) – Lavori alla pavimentazione in galleria, un semaforo e lunghe code nel pieno di un fine settimana d’estate. Sono decine le segnalazioni arrivate questa mattina in redazione circa le lunghe code registrate sulla statale 107 Silana Crotonese nel tratto da San Fili verso le località di mare del tirreno cosentino. I tempi d’attesa sono lunghi e le code sono di diversi chilometri. Gli automobilisti ci hanno scritto infuriati per capire come si possa decidere di avviare dei lavori su un tratto stradale preso d’assalto durante i weekend e non invece realizzare i lavori durante le ore notturne, o comunque, nei giorni feriali.