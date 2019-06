E’ vivo e sembra stia bene anche se sarebbe stato avvistato da alcune persone del luogo mentre camminava sulla strada disorientato e alternando sbandamenti a perdita di equilibrio

PAPASIDERO (CS) – E’ di qualche minuto la notizia del ritrovamento del 44enne scomparso da circa due giorni dal centro di Papasidero dopo aver messo uno zainetto in spalla ed avere salutato i genitori. Sono stati quest’ultimi, infatti, allarmati di non vederlo rientrare a casa a dirigersi verso gli uffici della polizia municipale per denunciarne la scomparsa. Sembra che l’uomo sia affetto da alcuni disturbi psichici. Le ricerche sono state convogliate a “Campicello”, nei pressi di un agriturismo. La zona montana del Pollino, tra Laino Borgo e Papasidero, nelle vicinanze della Grotta del Romito è particolarmente impervia.

Il giovane è stato affidato alle cure del 118 per essere trasferito nel vicino ospedale per gli accertamenti del caso, ma sembrerebbe che non versi in pericolo di vita. Dalle prime informazioni giunte sembra che ad avvistarlo siano stati gli abitanti del posto che avrebbero notato il giovane camminare per strada, sbandamento in più direzioni.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con il gruppo Saf, i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Mormanno, i carabinieri della Forestale del Parco del Pollino, una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i volontari locali della Protezione civile e il soccorso alpino Calabria.