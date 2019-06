Mongrassano, rinvenuto cadavere in un burrone

Una donna era scomparsa dal pomeriggio di ieri dopo essere uscita di casa per andare a raccogliere spezie da utilizzare in cucina

MONGRASSANO (CS) – I figli non avevano più notizie della madre dal pomeriggio di ieri quando la donna di 70 anni, come era solito fare, è uscita di casa per andare a raccogliere le spezie che era solita usare in cucina durante la preparazione dei pasti. Avviate le ricerche è stato rinvenuto il corpo in un burrone ad un chilometro dal centro di Mongrassano. I sanitari del 118 ne hanno constato il decesso.

Attualmente sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche personale Saf oltre la presenza dei carabinieri della locale stazione ricadenti nella compagnia di San Marco Argentano diretta dal capitano Oscar Caruso. Ancora ignote le cause del decesso che potrebbero dipendere da un sopraggiunto malore oppure da un incidente di percorso.