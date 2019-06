Castrovillari, operaio investe collega: intervenuto elisoccorso

Autostrada del Mediterraneo A2 direzione Sud, intervenuta equipe medica dell’elisoccorso per trasferire il ferito presso l’ospedale di Cosenza

CASTROVILLARI (CS) – Sembrerebbe un incidente sul lavoro perchè poche le notizie in nostro possesso al momento della pubblicazione della notizia. Potrebbe essere stato un mezzo dell’Anas oppure il mezzo di una ditta privata impegnata nei lavori di rifacimento del piano stradale ad investire un operaio intento a raccogliere la segnaletica posta su strada ad indicare lavori in corso ormai giunti al termine. Probabilmente l’autista nel fare retromarcia non ha notato l’uomo investendolo in pieno. Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118. I medici giunti in ambulanza dopo avere prestato il primo soccorso hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Attualmente il ferito è in volo verso l’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza.

Il traffico veicolare attualmente è bloccato. Sul posto gli operatori Anas sono impegnati a deviare il traffico. Sono in corso le operazioni di rilievo dell’incidente da parte della polizia stradale